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        Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

        OSMANİYE'deS.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:00
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        Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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        OSMANİYE'deS.Y. (24), 2 yıl önce evlendiği Fatma Yılmaz'ı (20) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürüldü.

        Olay, saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İki yıldır evli olan Fatma Yılmaz ile S.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S.Y., Fatma Yılmaz'ı bıçakladı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. S.Y. gözaltına alındı. Çiftin 1 yaşındaki çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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