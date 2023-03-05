Osmaniye'de 10 yaşındaki Semanur, biriktirdiği harçlığını depremzedelere bağışladı

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de 10 yaşındaki Semanur Kocaman, kumbarasında biriktirdiği 400 lirayı depremzede çocuklar için AFAD'a bağışladı.

Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde yaşayan 3 çocuklu Kocaman ailesinin en küçüğü olan Semanur, televizyonda izlediği depremzedelerden çok etkilendi.

Annesi Filiz Kocaman'a kumbarasında biriktirdiği tüm parayı depremzedelere vermek istediğini belirten Semanur, ilk olarak Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu'na gitti.

Başkan Seyitoğlu tarafından AFAD'a yönlendirilen küçük Semanur, biriktirdiği 400 lirayı AFAD yetkililerine teslim etti.

Anne Filiz Kocaman, AA muhabirine, kızının her enkazdan çıkan çocukta ağlamaya başladığını söyledi.

Kızının bölgeye bağış yapıldığını duyduğunda kendisinin de katkıda bulunmak istediğini belirten Kocaman, Semanur'un kumbarasında biriktirdiği tüm parayı depremzedeler için verdiğini anlattı.

Kızının kocaman bir kalbe sahip olduğunu aktaran anne Kocaman, "Çok şükür böyle bir evladı yetiştirmişim Allah'a şükürler olsun. İnşallah sürekli böyle yufka yürekli, insanlara, herkese hayırlı bir evlat olur." dedi.

Semanur ve ailesini makamında ağırlayan Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu da yaşanan deprem sonrası tüm Türk milletinin el ele verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah hep birlikte, devlet millet olarak bu işin üstesinden geleceğiz. Bunun hem en büyük hem de en küçük örneği bu kızımızın yaptığı yardımdır. 'Biriktirdiğim parayı depremzede kardeşlerime nasıl ulaştırırım' diye bize geldi. Birlik, beraberlik ve dayanışma örneği gösterdi. Biz de kendisini AFAD'a yönlendirdik. Kızımıza çok teşekkür ediyoruz. Ailesine de teşekkür ediyoruz onu böyle duyarlı bir yetiştirdikleri için. Devletimiz de milletimiz de çok duyarlı hamdolsun. Bu yaraları hep birlikte el ele saracağız inşallah."

AA muhabirinin duygularını sorduğu küçük Semanur ise gözyaşlarını tutamadı.

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