Osmaniye'de depremde kopan kayaların zarar verdiği köydeki 27 ev boşaltıldı

Çocuklarda sağlıklı bir uyku düzeni için öneriler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/ÜMİT KAHRIMAN - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyünde Kahramanmaraş merkezli ilk depremde kayaların bazı evlere zarar verdiği mahalledeki 27 ev tahliye edildi.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde ilçeye bağlı Karayiğit köyü Hatunkızlar Mahallesi'nde yamaçtan koparak yuvarlanan kayalar bazı evlere zarar verdi.

Mahallede içinde kimsenin bulunmadığı bir ev, harabeye döndü, kimi evlerin duvarları ve merdivenleri de yamaçtan kaya düşmesi sonucu zarar gördü.

Osmaniye Valiliği, yamaçtaki kayaların oluşturduğu riskin devam etmesi nedeniyle 27 evin boşaltılmasına karar verdi. Evlerini tahliye eden köylüler, AFAD tarafından verilen çadırlarda yaşamaya başladı.

- "Yamaçlardan halen kaya gelme durumu var"

Mahalle sakinlerinden İsmail Hatunkız, AA muhabirine, ilk depremde kapı sıkıştığı için açılmaması nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını söyledi.

Yamaçtan kopan kayaların evlerinin yanına yuvarlanmaya başladığını belirten Hatunkız, "Nereden baksanız evlere doğru düşen 100'e yakın kaya var. Bazı evlerimiz hasar gördü hatta ağır hasar aldı. Evi tahliye ettikten sonra çadıra çıktık. Yamaçlardan halen kaya gelme durumu var. Halen korkuyoruz." diye konuştu.

Hanifi Hatunkız da depremde evden çıktıktan sonra birçok yönden kayaların yuvarlandığını gördüğünü söyledi.

Hatunkız, "Herkes sokağa döküldü. Perişan olduk, ne yapacağımızı bilemedik. Evlerimize giremiyoruz. Hayvanlarımız perişan oldu." dedi.

Hanım Hatunkız ise depreme engelli çocuğuyla yakalandığını, ilk başta evlerinden çıkamadıklarını anlattı.

Kapıyı kırarak çıktıktan sonra dere yatağına doğru koştuklarını kaydeden Hatunkız, "Yukarıdan kayalar evlerin üzerine düşmüş, herkes bağırıp sağa sola koşturuyordu. Daha sonra oğlum arabayı getirdi, içinde yatıp kalktık. Şimdi çadırda kalıyoruz." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.