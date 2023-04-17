Bakan Yanık, Osmaniye'de AK Parti Hasanbeyli İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu: (1)

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "40 binin üzerinde vatan evladının toprağa düştüğü, bir terör örgütünün elebaşları hiç sıkılmadan, çekinmeden, 'Yahu biz desteklediğimiz kişiye bir zarar verir miyiz?' korkusu bile duymadan, açıktan açığa şu anda muhalefetin adayını desteklediklerini, AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı'mızı devirmek için bir fırsat olduğunu söylemeye başladılar." dedi.

Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı gösterilen Yanık, AK Parti Hasanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaretinde, kentin bugüne kadar AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak bu gücü ve birliği daha da büyüterek geleceğe taşımayı hedeflediklerini anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve AK Parti'nin siyasetteki ilk misyonu, bu millete sahip olduğu o özünden, medeniyetinden, inancından ve tarihinden gelen izzetinefsini iade etmek olmuştur. Bu millet başı dik, göğsü kabarmış bir şekilde yürümeyi tekrar hatırlamıştır. Bize yıllarca adeta ikinci sınıf muamelesi yapan bütün siyaset erbabının, kendine farklı görevler ve roller biçenlerin dışında AK Parti bu millete ne kadar kıymetli, onurlu ve izzetli olduğunu yeniden hatırlatmıştır. Sadece bu millete değil, AK Parti dünyanın bütün mazlum milletlerine insan olmak hasebiyle ne kadar kıymetli olduklarını hatırlattı."

Yanık, Türkiye'nin Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'na destek verdiğini hatırlatarak, "Türkiye sadece kendisi için değil, dünyanın her tarafında haklı davası olan milletlerin yanında adeta bir vicdan mihengi olarak durmaya devam eden bir ülkeye, elhamdülillah tarihten aldığı misyona geri döndü. Bu misyonu sürdürmenin adı AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın bir araya gelme, varlık sebebi de Türkiye'nin tarihinden, inancından, kültüründen aldığı bu misyonu geleceğe taşımaktır." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın tek başına bir söylemden daha ötede olduğunu aktaran Yanık, bunun "gelecek tasavvuru"nun ve 85 milyon vatandaşın mutlu, güven içerisinde hayatını sürdürmesinin adı olacağını vurguladı.

- "Terör örgütünün elebaşları muhalefetin adayını desteklediklerini söylemeye başladılar"

Bakan Yanık, Türkiye'nin durduğu yerin bazı tarafları rahatsız ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin durduğu yer, kuşkusuz pek çoklarını rahatsız ediyor. Pek çoklarının da uykularını kaçırıyor. Sadece bir tekini söyleyeceğim; hepinizin gördüğü bir şey. PKK terör örgütü... Aslında daha fazla ama eylemlerine başladığı yıldan ele alalım; 40 senedir aralıksız mücadele ettiğimiz, 40 binin üzerinde vatan evladının toprağa düştüğü, bir terör örgütünün elebaşları hiç sıkılmadan, çekinmeden, 'Yahu biz desteklediğimiz kişiye bir zarar verir miyiz?' korkusu bile duymadan, açıktan açığa şu anda muhalefetin adayını desteklediklerini, AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı'mızı devirmek için bir fırsat olduğunu söylemeye başladılar. Bunların evvelden de destekledikleri vardı da bu kadar cesaretle konuşamazlardı. Zarar verme korkusu olurdu. Şu anda hiç o korkuyu taşımıyorlar."

PKK'nın Türkiye'yi geçmişteki kaos ortamına sürüklemeye çalıştığını dile getiren Yanık, "Sadece PKK'nın, terörist başlarının bu pervasızlığının bile bize çok şey anlatması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bütün bir uluslararası sistem, içerideki işbirlikçileriyle Türkiye'yi yeniden eski Türkiye'ye atmak, yeniden o 1990'ların, 1980'lerin kaosuna, darbe ortamına, 'İşte biz ortamı oluşturduk, çocuklar darbe yaptı' sözlerine geri döndürmek, milli gelirini düşürmek, milleti yarı aç yarı tok hale geri döndürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Niye? Çünkü başını kaldırmış bir Türkiye emperyalizmin işine gelmez. Başını kaldırmış, tarihten gelen varlığının idrakine yeniden varmış Türkiye, onların işine gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

- "Cumhurbaşkanı'mızın yıllardır sürdürdüğü diplomasiyi içeride yıllarca eleştirdiler"

Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman dünya siyasetinde büyük adımlar attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler nezdinde yıllardır sürdürdüğü diplomasiyi içeride yıllarca eleştirdiler. 'Efendim işte 1 milyonluk, 250 binlik feşmekan ülkeyle ne işimiz var?' Halbuki onların her birisi Birleşmiş Milletlerde temsil edilen birer ülke. Birleşmiş Milletlerde bir oy alınması gerektiğinde her birisinin bir oy hakkı var. Dolayısıyla büyük ve gelecek vadeden bir biçimde düşünmek bir misyonu, ufku gerektirir. Onlarda o ufuk olmadığı için sayın Cumhurbaşkanı'mızın dünya siyasetinde, diplomaside attığı adımları hiçbir zaman anlayamadılar."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.