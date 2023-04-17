Bakan Yanık, Osmaniye'de AK Parti Hasanbeyli İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu: (1)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık, Osmaniye'de AK Parti Hasanbeyli İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu: (1)

AA

Bakan Yanık, Osmaniye'de AK Parti Hasanbeyli İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu: (1)

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "40 binin üzerinde vatan evladının toprağa düştüğü, bir terör örgütünün elebaşları hiç sıkılmadan, çekinmeden, 'Yahu biz desteklediğimiz kişiye bir zarar verir miyiz?' korkusu bile duymadan, açıktan açığa şu anda muhalefetin adayını desteklediklerini, AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı'mızı devirmek için bir fırsat olduğunu söylemeye başladılar." dedi.

Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı gösterilen Yanık, AK Parti Hasanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaretinde, kentin bugüne kadar AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak bu gücü ve birliği daha da büyüterek geleceğe taşımayı hedeflediklerini anlatan Yanık, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve AK Parti'nin siyasetteki ilk misyonu, bu millete sahip olduğu o özünden, medeniyetinden, inancından ve tarihinden gelen izzetinefsini iade etmek olmuştur. Bu millet başı dik, göğsü kabarmış bir şekilde yürümeyi tekrar hatırlamıştır. Bize yıllarca adeta ikinci sınıf muamelesi yapan bütün siyaset erbabının, kendine farklı görevler ve roller biçenlerin dışında AK Parti bu millete ne kadar kıymetli, onurlu ve izzetli olduğunu yeniden hatırlatmıştır. Sadece bu millete değil, AK Parti dünyanın bütün mazlum milletlerine insan olmak hasebiyle ne kadar kıymetli olduklarını hatırlattı."

Yanık, Türkiye'nin Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'na destek verdiğini hatırlatarak, "Türkiye sadece kendisi için değil, dünyanın her tarafında haklı davası olan milletlerin yanında adeta bir vicdan mihengi olarak durmaya devam eden bir ülkeye, elhamdülillah tarihten aldığı misyona geri döndü. Bu misyonu sürdürmenin adı AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın bir araya gelme, varlık sebebi de Türkiye'nin tarihinden, inancından, kültüründen aldığı bu misyonu geleceğe taşımaktır." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın tek başına bir söylemden daha ötede olduğunu aktaran Yanık, bunun "gelecek tasavvuru"nun ve 85 milyon vatandaşın mutlu, güven içerisinde hayatını sürdürmesinin adı olacağını vurguladı.

- "Terör örgütünün elebaşları muhalefetin adayını desteklediklerini söylemeye başladılar"

Bakan Yanık, Türkiye'nin durduğu yerin bazı tarafları rahatsız ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin durduğu yer, kuşkusuz pek çoklarını rahatsız ediyor. Pek çoklarının da uykularını kaçırıyor. Sadece bir tekini söyleyeceğim; hepinizin gördüğü bir şey. PKK terör örgütü... Aslında daha fazla ama eylemlerine başladığı yıldan ele alalım; 40 senedir aralıksız mücadele ettiğimiz, 40 binin üzerinde vatan evladının toprağa düştüğü, bir terör örgütünün elebaşları hiç sıkılmadan, çekinmeden, 'Yahu biz desteklediğimiz kişiye bir zarar verir miyiz?' korkusu bile duymadan, açıktan açığa şu anda muhalefetin adayını desteklediklerini, AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı'mızı devirmek için bir fırsat olduğunu söylemeye başladılar. Bunların evvelden de destekledikleri vardı da bu kadar cesaretle konuşamazlardı. Zarar verme korkusu olurdu. Şu anda hiç o korkuyu taşımıyorlar."

PKK'nın Türkiye'yi geçmişteki kaos ortamına sürüklemeye çalıştığını dile getiren Yanık, "Sadece PKK'nın, terörist başlarının bu pervasızlığının bile bize çok şey anlatması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bütün bir uluslararası sistem, içerideki işbirlikçileriyle Türkiye'yi yeniden eski Türkiye'ye atmak, yeniden o 1990'ların, 1980'lerin kaosuna, darbe ortamına, 'İşte biz ortamı oluşturduk, çocuklar darbe yaptı' sözlerine geri döndürmek, milli gelirini düşürmek, milleti yarı aç yarı tok hale geri döndürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Niye? Çünkü başını kaldırmış bir Türkiye emperyalizmin işine gelmez. Başını kaldırmış, tarihten gelen varlığının idrakine yeniden varmış Türkiye, onların işine gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

- "Cumhurbaşkanı'mızın yıllardır sürdürdüğü diplomasiyi içeride yıllarca eleştirdiler"

Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman dünya siyasetinde büyük adımlar attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler nezdinde yıllardır sürdürdüğü diplomasiyi içeride yıllarca eleştirdiler. 'Efendim işte 1 milyonluk, 250 binlik feşmekan ülkeyle ne işimiz var?' Halbuki onların her birisi Birleşmiş Milletlerde temsil edilen birer ülke. Birleşmiş Milletlerde bir oy alınması gerektiğinde her birisinin bir oy hakkı var. Dolayısıyla büyük ve gelecek vadeden bir biçimde düşünmek bir misyonu, ufku gerektirir. Onlarda o ufuk olmadığı için sayın Cumhurbaşkanı'mızın dünya siyasetinde, diplomaside attığı adımları hiçbir zaman anlayamadılar."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Osmaniye'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de konuştu:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.