Bakan Yanık, Osmaniye'de muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve partililerle buluştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kundaktaki bebeklerin terörist kurşunuyla can verdiği bir sürecin, milyarlarca dolarlık bir ekonomik kaybın akabinde bugün masanın altında, sağında, solunda, üstünde terör örgütüyle pazarlık yapan, dirsek temasıyla seçimlere hazırlanan bir muhalefet var. Bu millet bunu affetmez." dedi.

Bakan Yanık, Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çay bahçesinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve AK Parti teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen programda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiğini söyledi.

Depremin etki alanının büyüklüğünü örneklerle anlatan Yanık, buna rağmen hızlıca organize olup afetzedelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarının karışlanmaya başlandığını dile getirdi.

Yanık, kalıcı konutlar için hızlı adımlar atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse bir yılın sonunda kalıcı konuklarımızı teslim edeceğiz. Bu kadar ağır bir afetin altında bu kadar organize ve hızlı bir biçimde bütün süreci planlayıp da ilk kazmayı daha ilk ayda vurmak öyle her babayiğidin harcı değil. Bir defa bu hakkı bir teslim edelim. Maalesef o kadar hak, kadir ve hakkaniyet bilmez bir muhalefet var ki karşımızda milletin moralini bozmak, milleti içinde bulunduğu keder halinde iyice rahatsız etmek için olmadık yalanı tek ayak üstünde söylediler. O çok gelişmiş dediğiniz yerlere bakın? Bu afet ve acil durum hallerinde ne yapıyorlar? Vatandaşa ne kadar sahip çıkıyorlar? Kıyaslayalım herkes ortaya koysun. Elhamdülillah devletimiz güçlü. Büyük bir keder ve acının içerisinden geçtik ama devlet millet el ele şiarıyla hızlıca gereken her türlü desteği sağlamaya başladık."

- "İHA'lar, SİHA'lar terörle mücadelenin bütün denklemini değiştirdi"

AK Parti'nin hizmetlerini saymaya vaktin yetmeyeceğini aktaran Yanık, Türkiye'nin bu dönemde kıyas kabul etmez bir ilerleme sağladığını dile getirdi.

Bakan Yanık, terörle mücadele çok önemli adımların atıldığına dikkati çekerek, "İHA'lar, SİHA'lar terörle mücadelenin bütün denklemini değiştirdi. Elhamdülillah şimdi yurt içinde, sınır içinde kalan teröristleri tek tek takip ediyoruz. Huzurlu, güvenliği sağlanmış terörden arınmış bir ülkenin içerisinde sağlık, eğitim, sosyal hizmeti tam olan, diğer tüm ihtiyaçlarını karşılamış, sosyal devlet ilkesini tam olarak iliklerine kadar yaşayan bir toplum inşa etmek için gece gündüz durmadan hizmet üreten bir AK Parti var. Bunları hep beraber yapıyoruz. Hepimizin emeği var." diye konuştu.

Osmaniye'ye seçim çalışmaları için Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile geldiğini hatırlatan Yanık, "Perşembe günü buraya gelirken AK Parti'nin son icraatı Togg ile geldim. Şimdi kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum? Seçim çalışmaları yaptığımız için resmi araçları kullanmıyoruz. Şahsi, sivil araçlar kullanacağız seçim çalışmaları süresince. Milletin malını öbür tarafa koyduk, duruyor. Bakanlık için kullanacağız." ifadesini kullandı.

- "Bir yerli araba yapmak bu milletin 100 yıllık hayali"

Yanık, Türkiye'nin hayallerinden birinin Togg ile gerçekleştiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yerli araba yapmak bu milletin 100 yıllık hayali. 60 senede önce denedi bir avuç idealist mühendis. Burunlarından getirdiler. Bugün hala 'Yok bu maketti. Yok İtalya'da yaptırıldı, getirildi. İtalya'da bir tane ürettiler, gemiye yüklediler. Onu her yerde gezdiriyorlar.' diye utanmadan, sıkılmadan bunu söyleyenler var. Togg'u şimdi her tarafta göreceksiniz. Her tarafta, Allah'ın izniyle Türkiye'nin bütün yollarında Togg'u görmeye başlayacaksınız. Utanırlar mı? Utanmazlar."

- "Canımız dişinize takarcasına çalışacağız"

Yanık, seçimlerin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Kundaktaki bebeklerin terörist kurşunuyla can verdiği bir sürecin, milyarlarca dolarlık bir ekonomik kaybın akabinde bugün masanın altında, sağında, solunda, üstünde terör örgütüyle pazarlık yapan, dirsek temasıyla seçimlere hazırlanan bir muhalefet var. Bu millet bunu affetmez. Bu millet bugüne kadar nasıl AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın arkasında durduysa, yine durmaya devam edecek. Cumhur İttifakı kararlılığıyla, güç birliğiyle inşallah buradan çok daha güçlü, büyük bir ses vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız diyeceğiz, her zamankinden daha yüksek bir oy oranıyla cumhurbaşkanı seçeceğiz. Parlamentoda milletvekili sayımızı arttıracağız. Bunun için durmadan, yorulmadan... Küçük kırgınlıklarımız, dargınlıklarımız oldu mu? Oldu. İnsanız hepimiz. İnsan sevdiğine gönül koyar. Birbirimize gönül koymuş olabiliriz. Olur ama bunları şimdi unutacağız. Canımızı dişimize takarcasına çalışacağız."

