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        AK Parti'li Dağ, partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri mart ayından beri bize bazı süreler kurmaya devam etseler de herkes bilsin ki 2028'de de 2033'te de 2038'de de iktidar olarak bu ülkeye hizmet edecek kişiler AK Parti kadroları olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:59
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        AK Parti'li Dağ, partisinin Osmaniye İl Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri mart ayından beri bize bazı süreler kurmaya devam etseler de herkes bilsin ki 2028'de de 2033'te de 2038'de de iktidar olarak bu ülkeye hizmet edecek kişiler AK Parti kadroları olacaktır." dedi.

        Dağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılımıyla Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Burada konuşan Dağ, dünya siyasetinde 23 yıllık bir partinin 22 yıl iktidar olma sürecinin görülemeyeceğini belirtti.

        Kongre sürecinde 22 yılı gözden geçirdiklerini, önlerindeki 10-20 yılların planını yaptıklarını anlatan Dağ, iktidarları sürecinde birçok badireler atlatmalarına rağmen hiç yılmadıklarını, yorulmadıklarını söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasında OSB'lerle ilgili verdiği rakamlara dikkati çeken Dağ, "Rakamlarda en dikkat edeceğimiz husus Cumhuriyet tarihi boyunca 2002'ye kadar yapılanla 2002'den 2023'e kadar yapılanlara baktığımızda her birinde en az 5 kat artış var. OSB sayılarında, istihdam sayılarında 5 kat artış var." diye konuştu.

        Dağ, bugüne kadar milletle birlikte yürüdüklerini ve yürümeye de devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Birileri mart ayından beri bize bazı süreler kurmaya devam etseler de herkes bilsin ki 2028'de de 2033'te de 2038'de de iktidar olarak bu ülkeye hizmet edecek kişiler AK Parti kadroları olacaktır. Bu da böyle bilinedir. Milletle yürümek bu, yılmamak bu, yıkılmamak bu. Dolayısıyla çok şükür bugüne kadar rabbimizin yardımıyla, milletimizin desteğiyle, duasıyla hep güzel şeyler yapmaya devam ettik. Bundan sonra da çok güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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