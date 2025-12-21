Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu'nda erkeklerde Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda Nursena Çeto birinciliği elde etti.

Osmaniye Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 21 kilometrelik yarı maratonla organizasyon kapsamındaki 10 kilometrelik yarış ve halk koşusu için belediye binası önünde tören düzenlendi.

Organizasyona farklı ülkelerden 11'i yabancı 635 sporcu katıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in startını verdiği ve aynı yerde son bulan maratonun erkekler klasmanında Ahmet Alkanoğlu 1 saat 3 dakika 37 saniyelik derecesiyle birinci, Kenyalı Hillary Kipchumba 1 saat 3 dakika 55 saniyelik derecesiyle ikinci, Ersin Tekal da 1 saat 5 dakika 38 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Nursena Çeto 1 saat 16 dakika 25 saniyelik derecesiyle birinci, Sümeyye Erol 1 saat 17 dakika 51 saniyelik derecesiyle ikinci, Berfin Kaya da 1 saat 19 dakika 41 saniyelik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde Ramazan Baştuğ'ın ilk sırada tamamladığı 10 kilometre yarışını kadınlarda Ruken Tek birinci bitirdi.

Vatandaşların halk koşusunda ter döktüğü etkinliğin ardından yapılan törende dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi.