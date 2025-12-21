Osmaniye'de park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu

Araçta ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mezarlığı araştıran ekipler, park halinde bulunan araçtaki Veysel Ç. ve Emine Eylül K'nin bıçak yarası sonucu öldüğünü tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Veysel Ç. (19) ve Emine Eylül K'ye (16) ulaşamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi.

