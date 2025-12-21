Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu

        Giriş: 21.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:05
        Alınan bilgiye göre, Veysel Ç. (19) ve Emine Eylül K'ye (16) ulaşamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kasaplık yapan Veysel Ç'nin 33 AZJ 479 plakalı hafif ticari aracının Asri Mezarlığı'na gittiğini belirledi.

        Mezarlığı araştıran ekipler, park halinde bulunan araçtaki Veysel Ç. ve Emine Eylül K'nin bıçak yarası sonucu öldüğünü tespit etti.

        Araçta ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

