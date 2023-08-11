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        Osmaniye'de YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:04
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        Osmaniye'de YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
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        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

        Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Vehbi Bakır, öğrencilerin üniversiteye yönelik sınav mücadelesinde yanlarında olan öğretmenleri ve ailelerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından sınavda başarılı olan 46 öğrenciye ödülleri verildi.

        Programa, öğrenciler ve aileleri ile ilçe protokolü katıldı.

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