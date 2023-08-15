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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:44
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı
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        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 8 -14 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Adreslerde 265,98 sentetik uyuşturucu, 49,2 gram esrar, 79 uyuşturucu hap, 60,05 gram metamfetamin, 4,38 gram eroin, 4 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 11 bin 400 lira, 3 tabanca ele geçirildi.

        Polis, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

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