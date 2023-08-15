Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 8 -14 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde 265,98 sentetik uyuşturucu, 49,2 gram esrar, 79 uyuşturucu hap, 60,05 gram metamfetamin, 4,38 gram eroin, 4 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 11 bin 400 lira, 3 tabanca ele geçirildi.
Polis, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.