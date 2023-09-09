GÜNCELLEME- Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 09.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:43
Üzümlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopteri, arazöz ve ekip yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.