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        GÜNCELLEME- Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:43
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        GÜNCELLEME- Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
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        Üzümlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopteri, arazöz ve ekip yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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