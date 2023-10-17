Osmaniye'de havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de, havaya ateş açtığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Bahçe köyünde, bir aracın içinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirenlerin F.P. ve İ.P. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 9 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.