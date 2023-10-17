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        Osmaniye'de havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de, havaya ateş açtığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:21
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        Osmaniye'de havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de, havaya ateş açtığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkeze bağlı Bahçe köyünde, bir aracın içinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Olayı gerçekleştirenlerin F.P. ve İ.P. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 9 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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