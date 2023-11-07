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        Türkiye İttifakı Partisi Osmaniye İl Başkanlığı hizmete açıldı

        Türkiye İttifakı Partisi Osmaniye İl Başkanlığı, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:56
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        Türkiye İttifakı Partisi Osmaniye İl Başkanlığı hizmete açıldı
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        Türkiye İttifakı Partisi Osmaniye İl Başkanlığı, törenle hizmete açıldı.

        Törene katılan Sinan Oğan, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye İttifakı Partisi'nin Türkiye çapında örgütlenmeye devam ettiğini söyledi.

        Osmaniye'nin ardından Adana İl Başkanlığını hizmete açacaklarını belirten Oğan, "Yerel seçimlere kadar Türkiye'nin her yerinde inşallah bütün örgütlenmelerimizi tamamlayacağız ve yerel seçime hazır hale geleceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından parti binası kurdele kesilerek hizmete açıldı.

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