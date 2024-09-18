Osmaniye'de yurda yasa dışı yolla giren 4 düzensiz göçmen yakalandı

Sürücü Ali İ. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde araçtaki 4 Suriye uyruklunun yurda yasal olmayan yollarla girdiğini belirledi.

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