Kadirli'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.
İlçedeki 26 marketi inceleyen ekipler, ürünlerin etiketini, gramajını, kasa ve reyon fiyatını kontrol etti.
Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 10 işletmeye para cezası uygulandı.
Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, denetimlerin süreceğini belirtti.
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