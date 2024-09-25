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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:18
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kadirli-Osmaniye kara yolunun Anberinarkı köyü yakınlarında M.Ç'nin kullandığı 80 AAC 211 plakalı otomobil ile K.K. idaresindeki 52 EH 440 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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