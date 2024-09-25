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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "mavi dil" hastalığı nedeniyle canlı hayvan satışı ve sevki durduruldu

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde görülen "mavi dil" hastalığı nedeniyle canlı hayvan satışı ve sevki durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:34 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:34
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "mavi dil" hastalığı nedeniyle canlı hayvan satışı ve sevki durduruldu
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde görülen "mavi dil" hastalığı nedeniyle canlı hayvan satışı ve sevki durduruldu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, veterinerlerin kontrollerinde bazı küçükbaş ve büyükbaşlarda "mavi dil" hastalığının görüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, ilçe merkezi ile 10 köydeki pazarlarda, canlı hayvan satışı ve sevkinin durdurulduğu kaydedildi.

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