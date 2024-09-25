Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "mavi dil" hastalığı nedeniyle canlı hayvan satışı ve sevki durduruldu

Açıklamada, ilçe merkezi ile 10 köydeki pazarlarda, canlı hayvan satışı ve sevkinin durdurulduğu kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, veterinerlerin kontrollerinde bazı küçükbaş ve büyükbaşlarda "mavi dil" hastalığının görüldüğü belirtildi.

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