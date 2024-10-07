Kadirli'de "1. Yaşar Kemal Buluşmaları" düzenlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "1. Yaşar Kemal Kadirli Buluşmaları" programı düzenlendi.

Kadirli Belediyesince Prof. Dr. Turan Güven Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, yaptığı konuşmada Türkiye'nin ve Çukurova'nın önemli değerlerinden Yaşar Kemal'i anmak ve onun düşüncelerini yaşatmak için bir arada olduklarını söyledi.

Yaşar Kemal'in eserlerinin, hayat felsefesinin ve mücadeleci ruhunun her zaman ilham kaynağı olduğunu belirten Olcar, "Bu büyük ustayı Kadirli'de sizlerle birlikte anmaktan büyük onur duyuyorum." dedi.