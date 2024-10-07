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        Kadirli'de "1. Yaşar Kemal Buluşmaları" düzenlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "1. Yaşar Kemal Kadirli Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:58
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        Kadirli'de "1. Yaşar Kemal Buluşmaları" düzenlendi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "1. Yaşar Kemal Kadirli Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Kadirli Belediyesince Prof. Dr. Turan Güven Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, yaptığı konuşmada Türkiye'nin ve Çukurova'nın önemli değerlerinden Yaşar Kemal'i anmak ve onun düşüncelerini yaşatmak için bir arada olduklarını söyledi.

        Yaşar Kemal'in eserlerinin, hayat felsefesinin ve mücadeleci ruhunun her zaman ilham kaynağı olduğunu belirten Olcar, "Bu büyük ustayı Kadirli'de sizlerle birlikte anmaktan büyük onur duyuyorum." dedi.

        Etkinlikte Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban da Yaşar Kemal'in anılarından anlattı.

        Daha sonra katılımcılar Kadirli Belediyesi Kent Müzesi ve Yaşar Kemal sergisini gezdi.

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