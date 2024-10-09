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        Osmaniye merkezli PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:29
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        Osmaniye merkezli PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'nin Suriye'de faaliyetlerine katıldığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, şüphelilerin Osmaniye, Adana, Mersin, Mardin, Hatay ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslerine operasyon düzenledi.

        Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, bu adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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