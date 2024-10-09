Osmaniye merkezli PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı
Osmaniye merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Osmaniye merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'nin Suriye'de faaliyetlerine katıldığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, şüphelilerin Osmaniye, Adana, Mersin, Mardin, Hatay ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslerine operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, bu adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
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