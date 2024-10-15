Osmaniye'de başarılı sporcu ve antrenörler ödüllendirildi

Konuşmanın ardından çeşitli branşlarda başarılı olan sporcular, antrenörler ve spora destek veren iş insanlarına plaket verildi.

Osmaniye'nin gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Ödül alan gençlerimize, kardeşlerimize başarılar diliyor, hepsini tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin." dedi.

Osmaniye'de çeşitli branşlarda başarı elde eden sporcular ile antrenörlere plaket verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.