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        Osmaniye'de başarılı sporcu ve antrenörler ödüllendirildi

        Osmaniye'de çeşitli branşlarda başarı elde eden sporcular ile antrenörlere plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:22 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:22
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        Osmaniye'de başarılı sporcu ve antrenörler ödüllendirildi
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        Osmaniye'de çeşitli branşlarda başarı elde eden sporcular ile antrenörlere plaket verildi.

        Vali Erdinç Yılmaz, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen törende, kentte spor alanında ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

        Osmaniye'nin gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Ödül alan gençlerimize, kardeşlerimize başarılar diliyor, hepsini tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin." dedi.

        Konuşmanın ardından çeşitli branşlarda başarılı olan sporcular, antrenörler ve spora destek veren iş insanlarına plaket verildi.

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