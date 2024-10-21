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        Aile ve Sosyal Hizmetler Osmaniye İl Müdürlüğünce eğitim programı düzenlendi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Osmaniye İl Müdürlüğü personeline yönelik "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:24
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Osmaniye İl Müdürlüğünce eğitim programı düzenlendi
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Osmaniye İl Müdürlüğü personeline yönelik "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, İl Müdürlüğündeki programın açılışında, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerinin önemli olduğunu söyledi.

        Toplumun her kesimine hitap ettiklerini vurgulayan Yenigün, "Bakanlığımızın taşra teşkilatı olarak, sosyal devlet anlayışı gereği çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve gazilerimiz ile şehit yakınlarına, tüm vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizin niteliğini, niceliğini artırmak bizlerin asli görevidir." dedi.

        Yenigün, vatandaşlara nezaketle yaklaşılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Çok güzel yasalar, mevzuatlar çıkarabiliriz ancak uygulamada sizler varsınız. Öncelikle vatandaşlarımızın baş tacı olduğunu unutmayarak ve hizmet modelleriyle özel yükümlüğümüzü hatırlayarak hizmet etmemiz gerektiğini asla unutmayalım." diye konuştu.

        Programa Vali Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile müdürlük personeli katıldı.

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