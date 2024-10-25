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        Babadan kalma narenciye bahçesini avokado üretim merkezine çevirdi

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - İstanbul'da özel bir üniversitede ticaret hukuku profesörü olan Mustafa Topaloğlu, eşi ve oğlunun da desteğiyle memleketi Osmaniye'de babasından kalma narenciye bahçesinde avokado yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:06
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        Babadan kalma narenciye bahçesini avokado üretim merkezine çevirdi
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - İstanbul'da özel bir üniversitede ticaret hukuku profesörü olan Mustafa Topaloğlu, eşi ve oğlunun da desteğiyle memleketi Osmaniye'de babasından kalma narenciye bahçesinde avokado yetiştiriyor.

        İstanbul'da yaşayan Prof. Dr. Topaloğlu, Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akçataş köyünde babasından kalan 25 dekarlık narenciye bahçesini değerlendirmeye karar verdi.

        Topaloğlu, avukat olan eşi ve bir hastanede doktor olarak görev yapan oğlunun da desteğiyle babasından kalma araziye 4 yıl önce avokado fidanı dikti.

        Bu süreçte üniversitedeki derslerinin ardından her hafta sonu memleketine gelen Topaloğlu, arazideki ağaçlarla ilgilendi ve zamanla meyve almaya başladı.

        Her geçen gün avokado yetiştiriciliği konusunda kendini geliştiren ve yeni araziler de alarak üretim alanını 65 dekara çıkaran Topaloğlu, yıllık 30 ton üretime ulaştığı arazisinde avokado fidesi de yetiştiriyor.

        Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, AA muhabirine, babasından kalan araziyi güzel bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

        Adana'nın Kozan ilçesinde hastanede görevli oğlunun önerisiyle avokado yetiştiriciliğine başladıklarını anlatan Topaloğlu, bu işi 4 yıldan bu yana severek sürdürdüklerini dile getirdi.

        Topaloğlu, 25 dekarla başladıkları üretimi zamanla arttırdıklarını belirterek, "Sonra işletmeyi büyüttük ve anonim şirket haline getirdik. 25 dönümlük alanda üretime başlamıştık, şu anda aşağı yukarı 65 dekara çıkardık. Yakın zamanda ise bunu 150 dekara çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

        - "50 bin fidan kapasiteli bir tesisimiz var"

        Arazilerinde meyvenin yanı sıra fidan üretimi de gerçekleştirdiklerini anlatan Topaloğlu, şöyle konuştu:

        "Bugün 50 bin fidan kapasiteli bir tesisimiz var. Bunu önümüzdeki yıl 100 bin fidana çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl rekolte olarak 30 tonluk üretimimiz var. Eşim de hukukçu, bir avukattı. İşini bıraktı ve tamamen buraya odaklandı. Avukatlıktan çiftçiliğe terfi etti diyebiliriz. Gelecek planlarımızda bahçe alanımızı büyütmek istiyoruz. Ayrıca Kadirli ya da Sumbas organize sanayi bölgesinde, avokadodan farklı sanayi ürünleri yapacak bir tesis kurmayı hedefliyoruz."

        Topaloğlu, ürünlerinin yurt dışına ihracatını yapmak istediklerini ve bu konuda çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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