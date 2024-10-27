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        Adana'nın Kozan ilçe merkezli yaşanan depremde Osmaniye'de olumsuzluk yaşanmadı

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Kozan merkezli yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde Osmaniye'de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 21:57 Güncelleme: 27.10.2024 - 21:57
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        Adana'nın Kozan ilçe merkezli yaşanan depremde Osmaniye'de olumsuzluk yaşanmadı
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Kozan merkezli yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde Osmaniye'de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 20. 07’de Adana Kozan’da meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremin Osmaniye'de de hissedildiğini belirtti.

        Vali Yılmaz, açıklamasında, "Allah’a şükürler olsun, şu ana kadar bir olumsuzluk yoktur, takibimiz devam etmektedir. Osmaniye’mize Adana’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah daha beterinden milletimizi, ülkemizi korusun." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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