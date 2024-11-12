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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:08
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Anberinarkı köyü yakınlarında C.Ç'nin kullandığı 80 LF 057 plakalı otomobil ile S.T. idaresindeki 80 ACK 261 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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