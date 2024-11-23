AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Osmaniye'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Şu kritik süreçte Türkiye'nin de dünyanın da dik duran, kararlı biçimde mücadele eden AK Parti'ye ihtiyacı var. Bu mücadelemizde Allah yardımcımız olsun." dedi.

İleri, Prof. Dr. Turan Güven Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kadirli 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, milletin 6 Şubat 2023'teki depremlerde ortaya koyduğu birlik ve beraberliğin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Türkiye ve dünyanın kritik süreçten geçtiğini dile getiren İleri, "Şu kritik süreçte Türkiye'nin de dünyanın da dik duran, kararlı biçimde mücadele eden AK Parti'ye ihtiyacı var. Bu mücadelemizde Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

İleri, Türk milletinin hedefleri ve vizyonunun olduğunu belirterek, "Türk milleti her zaman dik durmuş, dünyayı dönüştürmüş olan bir millettir. Bugün de özelliğimiz bakidir. Bizler gelecekte tarih yazmaya, ülkemiz de dünyada ihtiyacı olanın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.