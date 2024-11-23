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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Osmaniye'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Şu kritik süreçte Türkiye'nin de dünyanın da dik duran, kararlı biçimde mücadele eden AK Parti'ye ihtiyacı var. Bu mücadelemizde Allah yardımcımız olsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:41
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Osmaniye'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Şu kritik süreçte Türkiye'nin de dünyanın da dik duran, kararlı biçimde mücadele eden AK Parti'ye ihtiyacı var. Bu mücadelemizde Allah yardımcımız olsun." dedi.

        İleri, Prof. Dr. Turan Güven Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kadirli 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, milletin 6 Şubat 2023'teki depremlerde ortaya koyduğu birlik ve beraberliğin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

        Türkiye ve dünyanın kritik süreçten geçtiğini dile getiren İleri, "Şu kritik süreçte Türkiye'nin de dünyanın da dik duran, kararlı biçimde mücadele eden AK Parti'ye ihtiyacı var. Bu mücadelemizde Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

        İleri, Türk milletinin hedefleri ve vizyonunun olduğunu belirterek, "Türk milleti her zaman dik durmuş, dünyayı dönüştürmüş olan bir millettir. Bugün de özelliğimiz bakidir. Bizler gelecekte tarih yazmaya, ülkemiz de dünyada ihtiyacı olanın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Muhalefet partilerinin tutumunu eleştiren İleri, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Karşımızdaki muhalefet anlayışı, başarılı olamayacağını anladığı zaman sistemi tıkamaya çalışan, bir anlamda 'mızıkçı çocuk' siyaseti yapan bir anlayıştır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dünyada herhalde eşine pek rastlanılmayan bir saygısızlık örneği gösterip devletin bir bakanının komisyona girmesini fiziken engellemeye çalıştılar. Bunların muhalefeti bize değil demokratik sistemimize... Komisyona bakanı almamak ne demek?"

        İleri, programın ardından katıldığı AK Parti Sumbas 8. Olağan İlçe Kongresi'nde de partililere hitap etti.

        AK Parti davasının, Türkiye'nin etrafına çevrilmek istenen duvarları ve sınırları yıkmak olduğunu vurgulayan İleri, "Davamız, bu milletin büyük, devletin güçlü olduğunu ve AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi kurma noktasında kararlı olduğumuzu her daim hatırlatmaktır." dedi.

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