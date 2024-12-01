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        Osmaniye'de çekicide 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu

        Osmaniye'de 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çekicinin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 01.12.2024 - 09:55
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        Osmaniye'de çekicide 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu
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        Osmaniye'de 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çekicinin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları çekiciyi kontrol noktasında durdurdu.

        Araçta narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 26 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü Salih A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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