Osmaniye'de İl Müftülüğünce kamp etkinliği düzenlendi
Osmaniye İl Müftülüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu koordinatörlüğünde, izci kampı düzenlendi.
Osmaniye İl Müftülüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu koordinatörlüğünde, izci kampı düzenlendi.
Kampı ziyaret eden İl Müftüsü Ali Çakmak, Gül Cami bahçesinde düzenlenen kampı ziyaret etti.
Kampta izci liderleri ve katılımcılarla görüşen Çakmak, öğrencilerin etkinlikte oyunlarla eğlenmelerinin yanı sıra çeşitli eğitimlere de katıldığını belirtti.
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