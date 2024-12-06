Osmaniye'de İl Müftülüğünce kamp etkinliği düzenlendi

Kampta izci liderleri ve katılımcılarla görüşen Çakmak, öğrencilerin etkinlikte oyunlarla eğlenmelerinin yanı sıra çeşitli eğitimlere de katıldığını belirtti.

Kampı ziyaret eden İl Müftüsü Ali Çakmak, Gül Cami bahçesinde düzenlenen kampı ziyaret etti.

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