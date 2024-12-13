Osmaniye'de genç kızar basketbol il birinciliği müsabakaları yapıldı
Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Devlet Bahçeli Fen Lisesi'nde oynanan müsabakalara 4 takım katıldı.
Müsabakalarda, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi birinci, Hasan Aybaba Anadolu Lisesi ikinci, Derviş Paşa Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verdi.
İl birincisi olan Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'nin bölge müsabakalarına katılacağı belirtildi.
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