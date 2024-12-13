Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de genç kızar basketbol il birinciliği müsabakaları yapıldı

        Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de genç kızar basketbol il birinciliği müsabakaları yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Devlet Bahçeli Fen Lisesi'nde oynanan müsabakalara 4 takım katıldı.

        Müsabakalarda, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi birinci, Hasan Aybaba Anadolu Lisesi ikinci, Derviş Paşa Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verdi.

        İl birincisi olan Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'nin bölge müsabakalarına katılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bağırsak kanseri 50 yaş altında artıyor!
        Bağırsak kanseri 50 yaş altında artıyor!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Poyraz bebeğin ölümünde ihmal iddiası
        Poyraz bebeğin ölümünde ihmal iddiası
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı

        Benzer Haberler

        Eşini boğarak öldüren koca, polise teslim oldu
        Eşini boğarak öldüren koca, polise teslim oldu
        Osmaniye'de karısını öldüren şüpheli gözaltına alındı
        Osmaniye'de karısını öldüren şüpheli gözaltına alındı
        Osmaniye'de izinsiz basıldığı belirlenen 310 çeyrek altın ele geçirildi
        Osmaniye'de izinsiz basıldığı belirlenen 310 çeyrek altın ele geçirildi
        Osmaniye'de dijital habercilik eğitimi verildi
        Osmaniye'de dijital habercilik eğitimi verildi
        Osmaniye'de çiftçilere reflektör dağıtıldı
        Osmaniye'de çiftçilere reflektör dağıtıldı
        Marangozluğu bırakarak başladığı ejder meyvesi üretiminde ihracat hedefliyo...
        Marangozluğu bırakarak başladığı ejder meyvesi üretiminde ihracat hedefliyo...