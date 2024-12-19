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        Osmaniye'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi

        Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:22
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        Osmaniye'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi
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        Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaydaki konuşmasında, gençlerden gelecek fikirlerle yeni formüller üretilebileceğini söyledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi de etkinliğin temel amacının, gençlerin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "İnsani değerlere sahip çıkan, toplumsal bilinci oturmuş bir nesil yetiştirmek önemlidir. Gençlerimizin potansiyellerinin tam anlamıyla ortaya çıkması adına çalıştayı bir fırsat olarak görüyoruz."

        Çalıştayda sunumlar ve atölye çalışmaları yapıldı.

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