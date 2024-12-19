Osmaniye'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi

"İnsani değerlere sahip çıkan, toplumsal bilinci oturmuş bir nesil yetiştirmek önemlidir. Gençlerimizin potansiyellerinin tam anlamıyla ortaya çıkması adına çalıştayı bir fırsat olarak görüyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi de etkinliğin temel amacının, gençlerin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

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