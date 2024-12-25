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        Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Ragbi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:21
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        Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Ragbi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
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        OSMANİYE(AA) – Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Ragbi İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 8 takım katıldı.

        Müsabakalar sonucunda kızlarda Samet Aybaba Spor Lisesi, erkeklerde TOBB Fen Lisesi birinci oldu.

        Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Kadir Dündar ile Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş verdi.

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        Galeri

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