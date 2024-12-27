Osmaniye'de Türk ve Suriyeli öğrencilerin yer aldığı koronun başarısı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen yarışmada şampiyon olan Türk ve Suriyeli öğrencilerin yer aldığı koro üyelerini tebrik etti.

Albak, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 21 ekibin katıldığı yarışmada derece alan koro üyelerini makamında kabul etti.

Öğrencilerle sohbet eden Albak, koro üyelerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Koroda Suriyeli öğrencilerin de yer aldığını belirten Albak, "Suriye'ye dönmeyi düşünen öğrencilerimiz var. Onlar gittiklerinde de bizim orada gönül elçiliğimizi yapacaklar. Bizlerden hiç ayrılmayacaklar, bizler de onlardan hiç ayrılmayacağız. Hep birlikte mutlu ve huzurlu bir Suriye'nin inşasında da bu gençlerimiz etkin bir şekilde rol alacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.