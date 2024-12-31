Osmaniye'de sahte içki üreten 1 kişi tutuklandı

Şüphelilerin iş yerleri ve evlerindeki aramalarda, 225 litre sahte içki, 58 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan 450 kit ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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