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        Osmaniye'de sahte içki üreten 1 kişi tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:10
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        Osmaniye'de sahte içki üreten 1 kişi tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 3 iş yeri sahibinin sahte içki üretip sattığı tespit edildi.

        Şüphelilerin iş yerleri ve evlerindeki aramalarda, 225 litre sahte içki, 58 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan 450 kit ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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