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        Osmaniye'de 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tankerde 4 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:08
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        Osmaniye'de 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tankerde 4 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişelerinde şüphe üzerine F.B. idaresindeki akaryakıt tankerini durdurdu.

        Tankerde 4 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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