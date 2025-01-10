Osmaniye'de 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tankerde 4 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tankerde 4 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişelerinde şüphe üzerine F.B. idaresindeki akaryakıt tankerini durdurdu.
Tankerde 4 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
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