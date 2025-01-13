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        Köyde kurulan kooperatif 53 yıldır kadınlara gelir kapısı oluyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde kurulan kooperatif, 53 yıldır kadınlara gelir kapısı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:17
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        Köyde kurulan kooperatif 53 yıldır kadınlara gelir kapısı oluyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde kurulan kooperatif, 53 yıldır kadınlara gelir kapısı oluyor.

        Bilecik'te dokumacılığı öğrenen Ali Cafri'nin memleketinin kalkınması için köyüne dönerek kurduğu Karatepe Kilim Kooperatifi, 1972 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

        Yıllar içinde köydeki çok sayıda kadının kilim dokumayı öğrenmesine öncülük eden kooperatif, şu an 800 nüfuslu olan köyün ekonomisine katkı sunuyor.

        İsteyen kadınlara evlerinde dokuyabilmeleri için tezgah ve ip desteğinde de bulunan kooperatif, kadınlara gelir kapısı olmasının yanı sıra kök boya kullanılarak el yapımı dokunan ve 2021'de coğrafi işaretle tescillenen kilimlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

        - "Kooperatif binlerce aileye geçim kaynağı oluyor"

        Babası Ali Cafri'nin ölmesinin ardından kooperatif işlerini devralan Yüksel Cafri, AA muhabirine, 1972 yılında kurulan kooperatifin faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

        Babası Ali Cafri'nin Bilecik'te öğrendiği dokumacılığı köye gelerek o dönem bölgedeki kazılara başkanlık eden Halet Çambel'in de katkısıyla kurduğu kooperatif aracılığıyla kadınlara öğretmeye başladığını anlatan Cafri, 53 yıldan bu yana asırlık motifleri dokumaya devam ettiklerini söyledi.

        Yüksel Cafri, şöyle konuştu:

        "Sadece burada değil evlerde de yüzlerce tezgah var. Bunun altyapısını biz karşılıyoruz. Tezgahını, ipini biz veriyoruz. Kadınlarımız metrekare bazında dokuyor. Çıkan kilimleri biz kooperatif alarak pazarlamasını da yapıyoruz. Bu kooperatif sayesinde çocuğunu okutanlar, evinin geçimini sağlayan kadınlar var. Bu kooperatif binlerce aileye, kadına geçim kaynağı oluyor."

        Cafri, Halk Eğitim Merkezi ile de ortak projeler yaparak kilim dokuma kursları düzenlediklerini söyledi.

        Bu açılan kurslara katılanlara da kooperatif olarak tezgah ve ip desteğinde bulunduklarını anlatan Cafri, şu anda 300'e yakın üyelerinin bulunduğunu ifade etti.

        Cafri, kök boya kullanılarak aylık ortalama 400 metrekareye yakın kilim dokuduklarını ve bunları Türkiye'nin çok sayıda iline gönderdiklerini dile getirdi.

        - "Kendi gelirini elde etmek çok güzel bir duygu"

        Zeliha Cafri de 8 yıldır kooperatifte hem kilim dokuduğunu hem de kadınlara kurs verdiğini anlattı.

        Dokuduğu kilimlerin satışı sayesinde gelir elde ettiğini belirten Cafri, "Kendi gelirini elde etmek çok güzel bir duygu. Hiç kimseye ihtiyaç duymuyorsun, kendi ihtiyaçlarını kendin karşılıyorsun. Kendi paranla her şeyini alabiliyorsun. Bu çok güzel bir şey." dedi.

        Hatice Haksever de 15 yıldır hem kilim dokuduğunu hem de öğrenmek isteyenlere öğrettiğini söyledi.

        Kimi zaman il dışından da kadınların kilim dokumayı öğrenmek için yatılı olarak geldiğini anlatan Haksever, "Onlara kilim dokumayı öğretiyorum. Kimseye yük olmadan kendi paramızı kazanıyoruz. Bu, çok zevkli bir şey. Kendi paramızı istediğimiz gibi harcıyoruz. Bu eski geleneği yaşatmak da ayrıca güzel." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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