Osmaniye'de hırsızlıktan aranan zanlı evinin kilerinde yakalandı

Bu kapsamda 777 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, 46 ayrı hırsızlık suçundan aranan S.G'nin kimliğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte ikamet, araç ve motosiklet hırsızlıklarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

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