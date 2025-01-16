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        Osmaniye'de hırsızlıktan aranan zanlı evinin kilerinde yakalandı

        Osmaniye'de 46 hırsızlık suçundan aranan şüpheli, saklandığı evinin kilerinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 19:13 Güncelleme: 16.01.2025 - 19:13
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        Osmaniye'de hırsızlıktan aranan zanlı evinin kilerinde yakalandı
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        Osmaniye'de 46 hırsızlık suçundan aranan şüpheli, saklandığı evinin kilerinde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte ikamet, araç ve motosiklet hırsızlıklarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 777 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, 46 ayrı hırsızlık suçundan aranan S.G'nin kimliğini tespit etti.

        Şüphelinin kaldığı adresi belirleyen ekipler, S.G'yi saklandığı evin kilerinde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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