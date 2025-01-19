Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları Osmaniye'de başladı
Osmaniye'de Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları başladı.
Osmaniye'de Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları başladı.
Türkiye Hentbol Federasyonunca organize edilen müsabakalar, Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanıyor.
Müsabakalarda, Osmaniye Arena Spor Kulübü, Rize Ardeşen Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor, Van Bal Ebrar Spor Kulübü, Elazığ Gençlik Spor Müdürlüğü, Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi ve Trabzon Ortahisar Belediyesi mücadele ediyor.
Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Serdar Eler, açılış maçı öncesi yaptığı açıklamada, karşılaşmaların 3 gün süreceğini belirtti.
Takımlara başarı dileyen Eler, 28-30 Ocak'ta Niğde ve Amasya'da erkekler play-off müsabakalarının oynanacağını kaydetti.
Günün ilk maçında Rize Ardeşen Belediyespor, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi'ni 41-24 yendi.
Müsabakalar sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek.
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