Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları Osmaniye'de başladı

Müsabakalarda, Osmaniye Arena Spor Kulübü, Rize Ardeşen Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor, Van Bal Ebrar Spor Kulübü, Elazığ Gençlik Spor Müdürlüğü, Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi ve Trabzon Ortahisar Belediyesi mücadele ediyor.

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