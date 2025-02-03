Osmaniye'de ara tatilde camiye düzenli gelen çocuklar ödüllendirildi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ara tatilde vakit namazları için camiye düzenli gelen çocuklara ödül verildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ara tatilde vakit namazları için camiye düzenli gelen çocuklara ödül verildi.
İlçeye bağlı Ellek beldesi Arıklı Camisi'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, vakit namazları için camiye düzenli gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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