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        Osmaniye'de ara tatilde camiye düzenli gelen çocuklar ödüllendirildi

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ara tatilde vakit namazları için camiye düzenli gelen çocuklara ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:06
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        Osmaniye'de ara tatilde camiye düzenli gelen çocuklar ödüllendirildi
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ara tatilde vakit namazları için camiye düzenli gelen çocuklara ödül verildi.

        İlçeye bağlı Ellek beldesi Arıklı Camisi'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, vakit namazları için camiye düzenli gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri

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