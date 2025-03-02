Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gafarlı köyündeki tek katlı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen ve yakınları tarafından evden çıkarılan Ö.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.
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