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        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:20
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        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gafarlı köyündeki tek katlı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen ve yakınları tarafından evden çıkarılan Ö.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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