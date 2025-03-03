Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kadirli-Sumbas kara yolunun Yusufizzettin köyü yakınlarında, plakaları öğrenilemeyen Hür Mehmet Üzer (44) idaresindeki otomobil ile V.A'nın (43) kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Hür Mehmet Üzer, yaşamını yitirdi.
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