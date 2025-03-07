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        Osmaniye'de F-16'lar kol uçuşu gerçekleştirdi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenleri kapsamında F-16 muharip uçakları, ilçe semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:30
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        Osmaniye'de F-16'lar kol uçuşu gerçekleştirdi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenleri kapsamında F-16 muharip uçakları, ilçe semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi.

        Kadirli Stadyumu'nda ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

        Törene, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Protokolün halkı selamlamasının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 152. Filo Komutanlığına bağlı F-16'lar, stadyum üzerinde yakın mesafeden kol uçuşu gerçekleştirdi.

        Halk oyunları, halk müziği konseri ve mehter takımı gösterisinin ardından tören; resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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