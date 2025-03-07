Osmaniye'de F-16'lar kol uçuşu gerçekleştirdi

Halk oyunları, halk müziği konseri ve mehter takımı gösterisinin ardından tören; resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle tamamlandı.

Törene, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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