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        Osmaniye'deki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:58
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        Osmaniye'deki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kadirli Belediyesi binası yakınlarında 7 Nisan'da Kerim Özdoğan'ı tabancayla yaralayıp kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışmasını sürdürdü.

        A.Y. olduğu belirlenen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Olayın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Özdoğan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kadirli Belediyesi binası yakınlarında, 7 Nisan'da Kadirli Belediyesi Meclis Üyesi Kerim Özdoğan silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan Özdoğan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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