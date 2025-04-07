Osmaniye'deki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Kadirli Belediyesi binası yakınlarında, 7 Nisan'da Kadirli Belediyesi Meclis Üyesi Kerim Özdoğan silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan Özdoğan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Olayın ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Özdoğan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.