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        Osmaniye'de orman işçisi çift geçimlerini çam ağaçlarından sağlıyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman işçiliği yapan İsmail ve Menziliye Kaya çifti, birlikte kestikleri yaşlanmış, kurumuş veya yangından etkilenmiş çam ağaçlarını Orman İşletme Müdürlüğüne satarak kazanç elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:44
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        Osmaniye'de orman işçisi çift geçimlerini çam ağaçlarından sağlıyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman işçiliği yapan İsmail ve Menziliye Kaya çifti, birlikte kestikleri yaşlanmış, kurumuş veya yangından etkilenmiş çam ağaçlarını Orman İşletme Müdürlüğüne satarak kazanç elde ediyor.

        Gafarlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki İsmail ve 50 yaşındaki eşi Menziliye Kaya, uzun yıllardır ekmeklerini orman işçiliğinden kazanıyor.

        Sabah erken saatlerde traktörle yola koyulan çift, engebeli yolları aşarak Sumbas Orman İşletme Müdürlüğünce ormandaki gençleştirme çalışması kapsamında belirlenen alanlarda numaralandırılan çam ağaçlarını kesiyor.

        Ormanlarda omuz omuza çalışan çift, dal ve kabuklarından ayırdıkları 3'er metrelik kütükleri traktörlerine yüklüyor.

        Zorlu mesainin ardından köye dönen çift, kütükleri Orman İşletme Müdürlüğüne satarak kazanç sağlıyor.

        - "En büyük yardımcım eşim"

        İsmail Kaya, AA muhabirine, 15 yaşında babasından öğrendiği ormancılığı 50 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

        Yaşlanmış, kurumuş veya yangından etkilenmiş ağaçları kestiklerini dile getiren Kaya, müdürlük ekiplerinin ölçtükleri kütükleri metreküp hesabıyla satın aldığını anlattı.

        Kaya, en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Geçim kaynağımız için bütün yıl çalışıyoruz. En büyük yardımcım eşim. Her gün benimle gelir, çayımı ve yemeğimi yapar, ağaç keser, ölçü alır. Birlikte işimize, aşımıza bakıyoruz. Çocuklarımı bu işten kazandığım parayla büyüttüm. İkisi üniversiteyi bitirdi öğretmen oldu, birisi hala üniversitede. Ömrüm el verdiğince bu işi yapmaya devam edeceğim."

        Menziliye Kaya da eşiyle el birliğiyle mesai yaptıklarını belirterek, "Yıllardır eşime yardım ediyorum. Beraber ekmeğimizi kazanıyoruz. Sağlığımız el verdikçe ormancılığı sürdüreceğiz." dedi.

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