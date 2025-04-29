Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Büke, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

Ziyarette, Yeşilay Şube Operasyonları Müdürü Fatih Yılmaz ve Şube Operasyonları Kıdemli Uzmanı Taner Çiçek de yer aldı.

Ziyarette konuşan Büke, Yeşilayın kentteki yeni ve genç yapılanmasıyla, bağımlıkla mücadele çalışmalarında daha etkin rol alacağına inandığını söyledi.

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Yeşilay Osmaniye Şubesi ve Danışmanlık Merkezini ziyaret etti.

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