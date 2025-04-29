Osmaniye'de devrilen tırın sürücüsü öldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih Mehmet Yazar (45) idaresindeki 31 AGM 873 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Düziçi gişesi yakınında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan Yazar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiyenin çalışmasıyla tırdan çıkarılan Yazar'ın cenazesi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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