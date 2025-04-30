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        Osmaniye'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:00 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:00
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        Osmaniye'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında aktif görev alan, terör örgütü elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatıran ve örgütün haberleşme programı Bylock kullandığına dair tespitler bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Adresleri belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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