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        Kadirli'de hacı kafilesi için uğurlama töreni yapıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hac farizasını yerine getirecek kişiler dualarla uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:55
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        Kadirli'de hacı kafilesi için uğurlama töreni yapıldı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hac farizasını yerine getirecek kişiler dualarla uğurlandı.

        Hacı adayları için Şehit Mehmet Acıbucu Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen uğurlama programında Kur'an-ı Kerim okundu.

        İlçe Müftüsü Yakup Etik, programdaki konuşmasında, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla 54 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini söyledi.

        Hacı adaylarına dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler veren Etik, kafileye hayırlı yolculuk diledi.

        Kaymakam Erdinç Dolu ve Belediye Başkan Vekili Şahin Açıkoğlu da hacı adaylarına gül verildi.

        Okunan duaların ardından kafile uğurlandı.

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        Galeri

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