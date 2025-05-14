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        Osmaniye'de annesini boğduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de tartıştığı annesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:35
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        Osmaniye'de annesini boğduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de tartıştığı annesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde dün Suriye uyruklu Nura Zemzem'in (40) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan oğlu Ali M'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ali M, tartıştığı annesini darbedip boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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