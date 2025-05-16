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        Osmaniye'deki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:49
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        Osmaniye'deki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

        İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve doludan özellikle buğday ve mısır tarlalarını olumsuz etkilendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçedeki ekili buğdayın yüzde 75'i, mısırın yüzde 40'ı ve ayçiçeğinin yüzde 25'i yağıştan etkilendi. Bazı tarlalar sular altında kaldı.

        Bölgede, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

        Dün etkili olan sağanak, Kadirli ilçesinde de Bülbül Deresi'nin taşmasına ve sele yol açmış, civarda park halinde bulunan 8 araç dereye sürüklenmişti.

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