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        Osmaniye'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:10 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:10
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        Osmaniye'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında, Hayri Çikioğlu yönetimindeki 80 KH 198 plakalı otomobil, Yakup Evlice idaresindeki 06 DG 8604 plakalı otomobil, Yusuf Ziya Bikir yönetimindeki 46 E 2646 plakalı otomobil ile Hasan Saltalı'nın kullandığı 33 FC 422 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı. Yusuf Ziya Bikir, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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