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        Osmaniye'de çukura düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı

        Osmaniye'de inşaat temeli için kazılan çukura düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:03
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        Osmaniye'de çukura düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı
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        Osmaniye'de inşaat temeli için kazılan çukura düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Alibeyli Mahallesi'ndeki çukurdan kedi sesi geldiğini duyan inşaat işçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Ekibin çukurdan çıkardığı kedi yavrusu, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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