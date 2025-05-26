Osmaniye'de çukura düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı
Osmaniye'de inşaat temeli için kazılan çukura düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Osmaniye'de inşaat temeli için kazılan çukura düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Alibeyli Mahallesi'ndeki çukurdan kedi sesi geldiğini duyan inşaat işçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekibin çukurdan çıkardığı kedi yavrusu, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.
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